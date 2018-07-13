«Зенит» согласовал трансфер финалиста ЧМ-2018

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«Зенит» близок к осуществлению перехода полузащитника сборной Хорватии по футболу Милана Баделя, сообщает Tuttomercatoweb.

Петербургский клуб согласовал условия контракта с хорватом. Сине-бело-голубые намерены официально оформить трансфер до финала чемпионата мира — 2018, который состоится 15 июля.

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У 29-летнего футболиста летом закончился контракт с «Фиорентиной», поэтому клубу из Северной столицы хорватский хавбек достанется бесплатно.

На ЧМ-2018 Бадель принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее полузащитник «Зенита» назвал главное отличие клуба от других команд.