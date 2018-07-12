Фабрегас попрощался с Конте еще до его официального ухода из «Челси»

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Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас попрощался с главным тренером команды Антонио Конте, который в скором времени может покинуть клуб. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Спасибо, мистер, за чемпионский титул английской премьер-лиги и Кубок Англии.

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Сначала мне было непросто, но надеюсь, что смог заставить вас испытывать гордость. Удачи в будущем!» — написал Фабрегас в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» уволил Конте с поста главного тренера команды.