Фабрегас попрощался с Конте еще до его официального ухода из «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас попрощался с главным тренером команды Антонио Конте, который в скором времени может покинуть клуб. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Спасибо, мистер, за чемпионский титул английской премьер-лиги и Кубок Англии.
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Сначала мне было непросто, но надеюсь, что смог заставить вас испытывать гордость. Удачи в будущем!» — написал Фабрегас в своем твиттере.
Ранее СМИ сообщали, что «Челси» уволил Конте с поста главного тренера команды.