Акции «Ювентуса» подорожали после перехода Роналду

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Акции туринского «Ювентуса» подорожали после перехода португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

По информации A Bola, после официального объявления о трансфере цена акций выросла более чем на 5%.

С момента появления первой информации о том, что Роналду перейдет в «Ювентус», акции клуба выросли на 37,7%.

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Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует приобрести защитника «Реала».