Четверых спасенных из тайской пещеры детей доставили в больницу
Четверо из 12 детей юношеской футбольной команды, заблокированных в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, доставлены в больницу города Чианграй, сообщает «Советский спорт».
«Первые четыре мальчика выведены из затопленной пещеры Тхам Луанг в воскресенье вечером и немедленно доставлены в больницу для лечения», — цитирует представителя Королевских ВМС Таиланда The Bangkok Post.
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8 июля началась спасательная операция по вызволению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из пещеры, которая оказалась заблокирована из-за сильных дождей.
Ранее сообщалось, что операция по спасению детей была приостановлена.