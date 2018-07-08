Четверых спасенных из тайской пещеры детей доставили в больницу‍

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Четверо из 12 детей юношеской футбольной команды, заблокированных в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, доставлены в больницу города Чианграй, сообщает «Советский спорт».

«Первые четыре мальчика выведены из затопленной пещеры Тхам Луанг в воскресенье вечером и немедленно доставлены в больницу для лечения», — цитирует представителя Королевских ВМС Таиланда The Bangkok Post.

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8 июля началась спасательная операция по вызволению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из пещеры, которая оказалась заблокирована из-за сильных дождей.

Ранее сообщалось, что операция по спасению детей была приостановлена.