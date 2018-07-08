В Кремле рассказали, как Путин воспринял проигрыш России на ЧМ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Путин дважды позвонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, до матча с Хорватией и после.
Реклама
Он также добавил, что Путин пригласил российских футболистов и тренера Черчесова на мероприятие посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России.
Песков подчеркнул, что Путин в разговоре с Черчесовым отметил красивую и волевую игру сборной России в матче с хорватами.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил сборную России с хорошей игрой на чемпионате мира.