В Кремле рассказали, как Путин воспринял проигрыш России на ЧМ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин дважды позвонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, до матча с Хорватией и после.

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Он также добавил, что Путин пригласил российских футболистов и тренера Черчесова на мероприятие посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России.

Песков подчеркнул, что Путин в разговоре с Черчесовым отметил красивую и волевую игру сборной России в матче с хорватами.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил сборную России с хорошей игрой на чемпионате мира.