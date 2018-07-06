Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвертый круг Уимблдона‍

Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Чехии Люси Шафаржовой и вышла в четвертый круг Уимблдона. б этом сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжительностью 1 час 53 минуты завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

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На счету Макаровой восемь подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Шафаржова совершила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала один брейк.

Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг

Люси Шафаржова (Чехия) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:4, 4:6, 1:6

Ранее российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона.