«Реал» сделал заявление о трансфере Неймара

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Мадридский «Реал» официально опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб сделал предложение о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает «Советский спорт».

Заявление «сливочные» опубликовали на своем официальном сайте.

«Реал» заявляет, что информация о предложении игроку Неймару, которая сегодня вечером была распространена TVE, является абсолютно ложной. «Реал» не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку.

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Мы удивлены тем, что испанский общественный телеканал распространил абсолютно ложную информацию, и никто из канала не связался ни с одной из сторон, чтобы проверить информацию, которую можно было бы легко опровергнуть», — говорится в сообщении.

26-летний форвард играет за парижан с лета 2017 года. Сейчас он находится в расположении сборной Бразилии, с которой выступает на чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что соцсети высмеяли Неймара за симуляцию в матче с Мексикой.