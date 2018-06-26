NYT: Россия проиграла, но только на поле

Чемпионат мира по футболу в 2018 году уже выиграл от «неожиданного энтузиазма России», пишет американская газета The New York Times.

Газета отмечает, что большое удивление вызывает то, насколько сильно изменилось настроение вокруг России за 12 дней ЧМ и после прошедших трех игр ее сборной.

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NYT отмечает, что до матча с Уругваем нападающий сборной России Артем Дзюба призвал российские СМИ быть чуть более благосклонными к команде, так как постоянная критика, по его словам, не способствовала доверию. Оказалось, что российские игроки чувствовали себя жертвами, не выполняющими роль надежды страны, но уже виновные в неизбежных неудачах.

Предел амбиций России на этом турнире, казалось, заключался в том, чтобы избежать унижения и ярлыка худшей хозяйки турнира в истории Чемпионата мира по футболу. В материале подчеркивается, что Россия не просто победила Саудовскую Аравию в первом матче, она сделала это со стилем, размахом и радостью — эти черты уж точно не были традиционными для российского футбола. Это задало тон тому, что произошло после: еще одна победа, еще один расцвет, на этот раз против Египта. Тем не менее, Саудовская Аравия и Египет обеспечили самую мягкую конкуренцию России вначале турнира.

Ранее стал известен соперник сборной России в матче плей-офф ЧМ-2018.