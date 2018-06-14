Полиция Москвы отпустила британского ЛГБТ-активиста

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Полиция города Москвы отпустила ранее задержанного на Манежной площади британца Питера Тэтчелла, который выступал в поддержку прав ЛГБТ-движения, сообщает «Советский спорт».

«Наши сотрудники в Москве помогают Питеру Тэтчеллу, который был арестован и впоследствии освобожден. Мы связались с местными властями и рады подтвердить, что он здоров и находится на свободе», — сообщили в дипмиссии.

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Стало известно, что Тэтчелла отпустили из полиции после составления протокола.

Ранее сообщалось, что Тэтчелла задержали в центре Москвы.