Полиция Москвы отпустила британского ЛГБТ-активиста
Полиция города Москвы отпустила ранее задержанного на Манежной площади британца Питера Тэтчелла, который выступал в поддержку прав ЛГБТ-движения, сообщает «Советский спорт».
«Наши сотрудники в Москве помогают Питеру Тэтчеллу, который был арестован и впоследствии освобожден. Мы связались с местными властями и рады подтвердить, что он здоров и находится на свободе», — сообщили в дипмиссии.
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Стало известно, что Тэтчелла отпустили из полиции после составления протокола.
Ранее сообщалось, что Тэтчелла задержали в центре Москвы.