«Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» выполнили условия финансового фэйр-плей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/11763229/2560690_w1-pic905-895x505-94232.jpg">

Московский «Локомотив», санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» выполнили условия финансового фэйр-плей, сообщает ТАСС.

«Следственная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по контролю финансов подтверждает, что «Краснодар», «Локомотив», «Монако», «Рома» и «Зенит» были признаны соответствующими требованиям соглашений», — передает пресс-служба УЕФА.

Реклама

До этого «Зенит» и казанский «Рубин» были подвергнуты санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, а «Локомотив» — в 2015-м.

Ранее защитник сборной Испании вернулся в общую группу.