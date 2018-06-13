Стало известно имя нового главного тренера сборной Испании
Пост главного тренера сборной Испании по футболу займет спортивный директор Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Фернандо Йерро, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы национальной команды, первая тренировка с новым наставником состоится вечером 13 июня.
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Экс-тренер испанской сборной Хулен Лопетеги был уволен со своего поста за день до начала чемпионата мира — 2018. Отмечается, что по завершении мирового первенства по футболу специалист возглавит мадридский «Реал».
Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в «Порту».
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