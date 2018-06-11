В Москве изменили цену прокатных велосипедов ради иностранных болельщиков

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В столице с 11 июня изменился тариф велопроката, сообщает агентство «Москва».

Как передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, тариф будет называться Fan 2018. Создан он был специально к чемпионату мира в России.

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«Тариф будет удобным для тех, кто приезжает в Москву на небольшой промежуток времени и планирует в это время пользоваться велосипедом. Он подключает доступ к системе проката за 350 рублей, где все поездки в течение трех дней будут бесплатными не до 30, а до 60 минут», — заявили в пресс-службе.

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