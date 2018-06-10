Салах заявил о готовности сыграть в первом матче на чемпионате мира — 2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/143/11762143/RTS1R82P-pic905-895x505-53362.jpg">

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах будет готов сыграть в стартовом матче чемпионата мира — 2018 против команды Уругвая, сообщает ТАСС.

Об этом футболист, восстанавливающийся после травмы плеча, сообщил во время открытой тренировки, которую подопечные Эктора Купера провели в Грозном.

Реклама

«У меня хорошее самочувствие. Я настроен сыграть в матче с командой Уругвая», — сказал форвард.

Также лидер «фараонов» рассказал об амбициях команды на мундиале.

«Не знаю, как далеко зайдет наша команда, но мы хорошо подготовлены, настроены и с большими надеждами. Мы через 28 лет вернулись на чемпионат мира с хорошим настроем», — отметил Салах.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта на групповой стадии турнира сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и России.

Ранее Станислав Черчесов озвучил цели сборной России на чемпионате мира — 2018.