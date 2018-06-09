«Амкар» в ближайшие дни объявит о закрытии клуба

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Футбольный клуб «Амкар» в ближайшее время официально прекратит свое существование, сообщает ТАСС.

По информации источника в клубе, 13 июня руководство пермского коллектива объявит футболистам и работникам команды о прекращении существования.

«Президент «Амкара» попросил всем сказать, что клуб закрывается. Встреча с сотрудниками пройдет 13 июня на стадионе, по возможности, просят быть и всех футболистов», — сказал источник.

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«Амкар» по итогам минувшего сезона смог сохранить прописку в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Однако клуб не предоставил финансовых гарантий для участия в турнире.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) 13 июня вынесет решение по поводу участия «Амкара» в РФПЛ.