Экс-игрок «Зенита» назвал соперника сборной России по ЧМ-2018 колхозом

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру сборной Египта в товарищеском матче против команды Бельгии, сообщает «Советский спорт».

«Бельгия — Египет 2:0 на 38 минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете?» — написал в твиттере Радимов.

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Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бельгии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Бельгийцы выступят в группе G со сборными Англии, Туниса и Панамы.