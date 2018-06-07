Экс-игрок «Зенита» назвал соперника сборной России по ЧМ-2018 колхозом
Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру сборной Египта в товарищеском матче против команды Бельгии, сообщает «Советский спорт».
«Бельгия — Египет 2:0 на 38 минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете?» — написал в твиттере Радимов.
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Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бельгии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Бельгийцы выступят в группе G со сборными Англии, Туниса и Панамы.
Бельгия-Египет 2:0 на 38 мин .... и мы этот колхоз не обыграем , думаете? ( см.Широкова )— Владислав Радимов (@radimov02) 6 июня 2018 г.