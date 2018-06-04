Донские казаки будут следить за целующимися мужчинами на ЧМ-2018

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Более 300 казаков будут следить за порядком во время проведения матчей чемпионата мира по футболу — 2018 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Настоящее время».

Отмечается, что казаки будут пресекать откровенные действия представителей ЛГБТ, однако проявят к ним максимум терпимости.

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«Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции.

Для нас ценности — это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», — заявил начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олег Баранников.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, насколько высокой популярностью пользуется чемпионат мира по футболу.