Бывший игрок «Зенита» рад назначению Семака на пост главного тренера команды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/891/11773891/semak-pic905-895x505-11861.jpg">

Обладатель Кубка России в составе санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепехин рад назначению Сергея Семака на пост главного тренера команды, передает газета «Известия».

«Я полностью одобряю выбор «Зенита». Если честно, это в какой-то степени революционное решение в российском футболе. Топ-клуб с большими возможностями решил доверить ответственный пост довольно молодому российскому тренеру. И никакого риска для «Зенита» в этом нет. Думаю, что это решение надо было принять еще год назад. Мне кажется, с ним клуб сделает шаг вперед. Возможно, не в первый год работы, но это произойдет», — заявил Лепехин.

Ранее футбольный агент прокомментировал назначение Семака на пост наставника «Зенита».