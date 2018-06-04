Футбольный агент прокомментировал назначение Семака на пост наставника «Зенита»
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита», передает газета «Известия».
«Я очень рад за Семака. Если помните, то я предлагал «Зениту» сделать выбор в пользу Семака еще после ухода Лучано Спаллетти, но тогда руководители петербургского клуба не стали рисковать. Также я очень хотел, чтобы его назначили главным тренером казанского «Рубина» — команды, которая стала для него вторым домом. Я хорошо знаю этого человека — он готов к новому вызову», — заявил Варга.
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