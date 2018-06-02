Аршавин устроил потасовку с экс-игроком «Кубани»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета «Кайрата», стал участником конфликта с хавбеком Маркосом Пиццелли из «Актобе». Об этом сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время матча чемпионата Казахстана. На 80-й минуте встречи Пиццелли, ранее выступавший за «Кубань», жестко сыграл против россиянина, толкнув его в плечо у боковой линии. В ответ на это Аршавин выругался и резко шагнул в сторону игрока «Актобе». Однако, когда к футболистам подбежал судья, Аршавин заулыбался и извинился.

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Матч завершился победой «Кайрата» со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Аршавин может вернуться в «Зенит».