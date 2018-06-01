Российскую фигуристку Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи — 2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва получила отказ на въезд на Украину из-за посещения детского лагеря «Артек» в Крыму. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слезы счастья, что рождало мотивацию, радость и воодушевление?

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Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа? Я вам честно скажу: у меня нет ответа на этот вопрос», — написала Боброва в своем инстаграме.

Отмечается, что спортсменка планировала посетить день рождения свекрови в Киеве. По словам фигуристки, срок запрета на посещение Украины составил три года.

Ранее украинцев возмутил плакат к чемпионату мира по футболу в России.