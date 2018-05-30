Сборная России по футболу уступила Австрии в контрольном матче
Сборная России по футболу проиграла Австрии в контрольном матче, сообщает «Советский спорт».
Подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:1. В составе австрийцев единственный мяч забил полузащитник немецкого «Шальке 04» Алессандро Шепф.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
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Чемпионат мира — 2018. Товарищеский матч
Австрия — Россия — 1:0
Голы: 1:0 — Шепф, 28