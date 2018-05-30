«ПСЖ» предложил Роналду контракт на €45 млн в год

«Пари Сен-Жермен» предпримет попытку приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

По информации испанского издания Marca, руководство парижского клуба хочет видеть в команде атакующее трио Неймар-Мбаппе-Роналду. Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить португальскому форварду контракт с зарплатой €45 млн в год.

Реклама

Соглашение 33-летнего Роналду со «сливочными» действует до 2021 года. После финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) он намекнул, что может покинуть клуб.

Также издание информирует о том, что парижане не готовы платить за трансфер нападающего больше €150 млн, тогда как в его контракте с мадридцами прописаны отступные в €1 млдр.

В минувшем сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел 44 матча, в которых забил 44 мяча и сделал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить вратаря «Барселоны».