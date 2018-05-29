Футболист сборной России рассказал о завершении карьеры

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о возможном завершении карьеры по окончании следующего сезона. Об этом сообщает «РИА Новости»\.

«Мой контракт со «Спартаком» закончится через год, когда мне будет почти 35 лет. Вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану», — заявил спортсмен.

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В этом сезоне Самедов провел в составе красно-белых 21 матч в розыгрыше чемпионата России по футболу, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Сейчас же есть и силы, и желание. А главное — я понимаю, что могу принести пользу команде», — подытожил Самедов.

Ранее полузащитник «Спартака» рассказал, что он делает в свободное время.