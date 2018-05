НХЛ выпустила трейлер к финалу Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) анонсировала финал Кубка Стэнли, где встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Добро пожаловать в невозможное», так звучит официальный слоган трейлера.

Первый матч финал пройдет 29 мая в 3.00 по московскому времени.

Ранее вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Вашингтона»

This is what they've always dreamed of. This is the #StanleyCup Final. pic.twitter.com/9qyGjSxSla