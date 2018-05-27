В посольстве России отреагировали на сообщения СМИ о хулиганстве россиян в Киеве
В посольстве России в Великобритании отреагировали на сообщения британских СМИ о том, что российские фанаты были в центре беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Киеве. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Неграмотность или сознательное тиражирование фейковых новостей? Издание The Mirror обвиняет «россиян» в нападении на фанатов «Ливерпуля», основываясь лишь на том, что те говорили по-русски», — говорится в заявлении.
Ранее болельщики «Ливерпуля» подверглись нападению хулиганов в киевском ресторане, который находится недалеко от Олимпийского стадиона.