В посольстве России отреагировали на сообщения СМИ о хулиганстве россиян в Киеве

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В посольстве России в Великобритании отреагировали на сообщения британских СМИ о том, что российские фанаты были в центре беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Киеве. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Неграмотность или сознательное тиражирование фейковых новостей? Издание The Mirror обвиняет «россиян» в нападении на фанатов «Ливерпуля», основываясь лишь на том, что те говорили по-русски», — говорится в заявлении.

Ранее болельщики «Ливерпуля» подверглись нападению хулиганов в киевском ресторане, который находится недалеко от Олимпийского стадиона.