Мэр Москвы заявил, что благодаря ЧМ-2018 поток туристов увеличится на 10%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поток туристов увеличится на 10% благодаря чемпионату мира в России, передает ТАСС.

«Чемпионат мира принесет Москве внимание всего мира, о Москве будут писать, говорить, и, на мой взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток минимум на 10% уже на следующий год. В результате прибавления туристического потока бюджет города получит порядка 10-15 млрд рублей. В течение двух-трех лет это отобьет инвестиции, которые были вложены в чемпионат мира», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что больше половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранные граждане.