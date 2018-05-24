Курникова станцевала с полугодовалой дочкой под песню Иглесиаса

Бывшая теннисистка Анна Курникова поделилась с подписчиками в инстаграме видеозаписью, на которой она танцует со своей полугодовалой дочкой Люси, сообщает «Советский спорт».

«Малыш, только не наследуй мои танцевальные движения», — подписала запись Курникова.

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Отмечается, что танцевала экс-теннисистка под песню своего мужа Энрике Иглесиаса.

16 декабря 2017 года у пары родилась двойня — мальчик Николас и девочка Люси.

Ранее Курникова впервые опубликовала фотографию своего ребенка.