Курникова станцевала с полугодовалой дочкой под песню Иглесиаса
Бывшая теннисистка Анна Курникова поделилась с подписчиками в инстаграме видеозаписью, на которой она танцует со своей полугодовалой дочкой Люси, сообщает «Советский спорт».
«Малыш, только не наследуй мои танцевальные движения», — подписала запись Курникова.
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Отмечается, что танцевала экс-теннисистка под песню своего мужа Энрике Иглесиаса.
16 декабря 2017 года у пары родилась двойня — мальчик Николас и девочка Люси.
Ранее Курникова впервые опубликовала фотографию своего ребенка.