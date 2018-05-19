Игрок «Зенита» и сборной России заявил о готовности покинуть клуб летом

Полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России по футболу Далер Кузяев высказался относительно своих амбиций после чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

«Чемпионат мира — это большой шанс для многих проявить себя. Если будут предложения от европейских клубов, надо рассматривать их и принимать.

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Из нашей сборной скорее молодые ребята могут уехать. Федя Смолов и Саша Головин. Я сейчас игрок «Зенита», но если будет предложение из Европы, рассмотрю с разных сторон», — сказал хавбек.

25-летний Кузяев выступает за клуб с берегов Невы с лета 2017 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» представил форму на следующий сезон.