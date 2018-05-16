Университет Мичигана выплатит $500 млн жертвам домогательств от Нассара

Университет Мичигана должен будет выплатить $500 млн пострадавшим от домогательств со стороны врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Об этом сообщает ТАСС.

Спортивный врач Ларри Нассар в период с 1996 по 2015 год работал в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Нассар совершил действий сексуального характера в отношении 11 женщин, за что в январе 2018 года был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.

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За год до этого бывший врач был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Согласно сделке между университетом и группой пострадавших $425 млн. получат 332 жертвы насилия, остальные $75 млн будут выделены в специальный целевой фонд, средства из которого смогут взять другие жертвы, которые до сих пор не сообщили о домогательствах.

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