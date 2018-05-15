Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею сразится с Канадой в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщает «Советский спорт».

Российские хоккеисты уступили сборной Швеции со счетом 1:3 в последнем туре группового этапа. В составе скандинавов шайбы забрасывали Мика Зибанеджад, Рикард Раккель и Маттиас Экхольм. У России единственный гол на свой счет записал Кирилл Капризов.

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Таким образом, сборная России заняла второе место в группе и сыграет с канадцами, которые вышли в плей-офф с третьего места. Шведы, занявшие первое место в группе А, сразятся с Латвией, сборной Финляндии будет противостоять Швейцария, а Чехия встретится с национальной командой США.

Ранее сборная России уступила Швеции на чемпионате мира по хоккею.