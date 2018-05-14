Единственному российскому арбитру на ЧМ-2018 поставят «двойку» за работу в дерби

Главный арбитр матча 30-го тура чемпионата России по футболу, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», Сергей Карасев получит оценку «неудовлетворительно» за свою работу, сообщает «РИА Новости».

По информации источника, такой вердикт связан с ошибочным решением Карасева не назначать пенальти в ворота красно-белых в конце первого тайма за фол вратаря «Спартака» Артема Реброва на полузащитнике «Динамо» Александре Ташаеве.

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«Сергей Карасев получит от инспектора матча «Спартак» — «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», — сказал источник.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился победой бело-голубых со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Евгений Луценко, реализовавший пенальти на 35-й минуте встречи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.