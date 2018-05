Вратарь «Манчестер Сити» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Советский спорт».

Голкипер во время тренировки выбил мяч с рук на расстояние 75,35 м, что стало абсолютным рекордом. Отмечается, что Эдерсон выполнил удар с третьей попытки.

Ранее «Манчестер Сити» стал единоличным рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по победам и очкам в одном чемпионате, а также клуб установил рекорд по количеству голов за один сезон.

.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT