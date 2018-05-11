Тренер сборной России: проявили слишком много уважения к команде Чехии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги матча четвертого тура группового этапа чемпионата мира против команды Чехии.

«Это был другой хоккей, более быстрый, более мощный, сборная Чехии — очень хорошая команда. Мы говорили ребятам, чтобы они были готовы к такому хоккею.

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Россияне проявили слишком много уважения к сопернику в первом периоде, но второй и третий отрезки, на наш взгляд, были неплохими. Для понимания было хорошо, что Пастрняк и Крейчи сыграли сейчас», — цитирует Воробьева ТАСС.

Ранее форвард сборной России Кирилл Капризов прокомментировал результат матча против команды Чехии.

Россияне уступили чехам в овертайме со счетом 3:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.