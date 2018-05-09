Слуцкий по-английски пригласил фанатов сборной Англии на ЧМ-2018

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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий обратился к болельщикам национальной команды Англии и пригласил на чемпионат мира в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Много раз говорил и теперь специально повторю для английских болельщиков. Россия — очень открытая и гостеприимная страна. Если хотите увидеть лучший турнир в истории, вы обязаны приехать в Россию. Это абсолютно безопасное место, возможно, самое безопасное место в мире», — заявил специалист.

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В начале этого сезона Слуцкий возглавил английский футбольный клуб «Халл Сити». Под руководством россиянина команда одержала четыре победы и потерпела девять поражений в 20 матчах, после чего был отправлен в отставку со своего поста в связи с неудовлетворительными результатами.

Летом 2018 года он официально станет главным тренером голландского «Витесса».

«И это точно будет лучший турнир в истории. И если вы его пропустите, то будете жалеть всю оставшуюся жизнь! Пожалуйста, не упускайте шанс», — подытожил наставник.

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