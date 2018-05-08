Новый тренер Медведевой был шокирован решением спортсменки

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Юзуру Ханю Брайан Орсер прокомментировал желание российской фигуристки Евгении Медведевой тренироваться у него. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я был в шоке. Я позвонил помощнице и сказал: «Ты не поверишь». Медведева сказала мне, что хочет перемен. И не назвала причин.

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И я ее сразу же очень зауважал, потому что она заявила: «Не хочу говорить ничего плохого о моей ситуации с нынешним тренером», — цитирует канадского специалиста Icenetwork.

Ранее Медведева заявила, что продолжит выступать за Россию после ухода от тренера Этери Тутберидзе.