Сборная Швеции разгромила команду Белоруссии на старте чемпионата мира
Сборная Швеции по хоккею одержала разгромную победу над командой Белоруссии в первом матче чемпионата мира в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу шведов, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Раккель и Мика Зибанеджад.
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Следующим соперником шведской команды станет сборная Чехии. Матч состоится 6 мая. Белорусские хоккеисты встретятся 5 мая с Францией.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2018
Швеция — Белоруссия — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Андерссон (Кемпе, Эверберг) — 09:17,
2:0 — Нюквист (Клингберг, Линдхольм) — 09:45,
3:0 — Янмарк (Ракелль, Зибанеджад) — 23:49,
4:0 — Ракелль — 33:45,
5:0 — Зибанеджад (Янмарк, Ракелль) — 56:11