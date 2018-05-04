Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного собрания Республики Дагестан», — сообщается на официальной странице клуба Eagles MMA, который возглавляет Нурмагомедов, в инстаграме.

Ранее Нурмагомедову во время его визита в Саудовской Аравии вручили памятный подарок в виде отпечатка руки легендарного боксера Мохаммеда Али.