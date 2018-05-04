Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного собрания Республики Дагестан», — сообщается на официальной странице клуба Eagles MMA, который возглавляет Нурмагомедов, в инстаграме.
Ранее Нурмагомедову во время его визита в Саудовской Аравии вручили памятный подарок в виде отпечатка руки легендарного боксера Мохаммеда Али.