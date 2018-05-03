Девушка-боец задушила американского военного до потери сознания

Мастер смешанных боевых искусств (ММА) Пейдж Ванзант во время выступления перед американскими военными показала, как проводить удушающий прием на одном из добровольцев, сообщает «Советский спорт».

24-летняя Ванзант обратилась к одному из присутствующих и попросила его подняться на сцену, чтобы показать на нем прием удушения.

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Комментируя свои движения, американка обхватила мужчину за шею, после чего он упал на пол и потерял сознание. Стоявший с ней на сцене боец Макс Холлоуэй подбежал к военному, который спустя несколько секунд сумел подняться на ноги.

Ранее сообщалось, что Ванзант рассказала о групповом изнасиловании, которому подверглась в 14-летнем возрасте.