Россия осталась без Кубка мира по биатлону

Стало известно предварительное расписание этапов Кубка мира по биатлону Кубка IBU сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), соревнования пройдут в девяти странах. Среди них не оказалось России.

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Этапы Кубка мира и Кубка IBU примут Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия.

В марте Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запрете на проведение международных стартов в странах, не выполняющих правила организации. В частности, в числе проблемных стран, по мнению WADA, также находится Россия.