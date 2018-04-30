Родченков подал иск против Прохорова

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент подал иск против российского бизнесмена Михаила Прохорова. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале 2018 года предприниматель профинансировал подачу заявлений в суд Нью-Йорка от биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой. Спортсменки обвинили Родченкова в клевете.

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«После подачи иска жертва становится охотником. Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова.

Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания», — приводит слова Уолдена портал Insidethegames.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев призвал «раздолбать» Родченкова по делу о нарушении антидопинговых правил.