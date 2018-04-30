Футболист показал желтую карточку судье

Игрок голландского футбольного клуба «Витесс» Наварон Фоор пошутил над судьей матча против «Твенте» и показал арбитру желтую карточку, сообщает «Советский спорт».

В середине второго тайма рефери случайно послужил причиной падения футболиста «Витесса». Поднявшись на ноги, Фоор вытянул из кармана судьи «горчичник» и демонстративно показал арбитру желтую карточку якобы за блокировку.

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Рефери и футболисты отреагировали на шутку с улыбкой, посмеялись и продолжили матч.

Встреча завершилась разгромной победой «Витесса» со счетом 5:1.

С нового сезона главным тренером «Витесса» станет российский специалист Леонид Слуцкий.