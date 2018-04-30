Футболист показал желтую карточку судье
Игрок голландского футбольного клуба «Витесс» Наварон Фоор пошутил над судьей матча против «Твенте» и показал арбитру желтую карточку, сообщает «Советский спорт».
В середине второго тайма рефери случайно послужил причиной падения футболиста «Витесса». Поднявшись на ноги, Фоор вытянул из кармана судьи «горчичник» и демонстративно показал арбитру желтую карточку якобы за блокировку.
Рефери и футболисты отреагировали на шутку с улыбкой, посмеялись и продолжили матч.
Встреча завершилась разгромной победой «Витесса» со счетом 5:1.
С нового сезона главным тренером «Витесса» станет российский специалист Леонид Слуцкий.
�� | Scheidsrechter Kamphuis gaat overdreven naar de grond.— FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 апреля 2018 г.
"Daar staat maar één straf op."#vittwe https://t.co/U1cpn3IbH8 pic.twitter.com/ZuF6modKO8