Сноубордист Уайлд: в будущем попробую сдать ЕГЭ по русскому языку

Российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что в будущем попробует сдать ЕГЭ по русскому языку. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Я достаточно много стараюсь заниматься русским языком и уже многое понимаю, когда слышу русскую речь. Сейчас, пока идет процесс восстановления от травмы колена, я временно приостановил занятия, но по возможности стараюсь общаться по-русски.

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Не знаю когда, но, возможно, в будущем я и попробую сдать ЕГЭ по русскому языку», — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Уайлд может вернуться к соревнованиям после восстановления после операции не раньше декабря.