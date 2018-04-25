Однорукий боец Ньюэлл может дебютировать в UFC

Американский однорукий боец Ник Ньюэлл может дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, менеджеры спортсмена ведут переговоры с представителями промоушена.

Отмечается, что в дебюте однорукого бойца заинтересован лично глава UFC Дана Уайт. Окончательного соглашения стороны пока не достигли.

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В активе Ньюэлла уже 15 проведенных в смешанных боевых единоборствах боев при единственном поражении в них.

Ранее Ньюэлл вернулся на ринг после трехлетнего перерыва и победил в первом раунде.