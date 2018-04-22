Алексей Березуцкий проводит 500-й матч за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий вышел в стартовом составе на матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром», сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы армейцев, для 35-летнего россиянина это 500-я по счету игра за красно-синих.

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Алексей Березуцкий перешел в московский ЦСКА в 2001 году. С тех пор он в составе армейцев шесть раз становился чемпионом страны, выиграл семь Кубков России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

На данный момент в матче ЦСКА — «Краснодар», который проходит на стадионе «ВЭБ Арена», счет не открыт — 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.