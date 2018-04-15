Форвард «Тампы» Кучеров лидирует по голам в Кубке Стэнли с сезона-2013/14

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует по количеству заброшенных шайб в Кубке Стэнли с сезона-2013/14, сообщает «Советский спорт».

Во второй встрече 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз» россиянин отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету Кучерова 24 гола в плей-офф лиги.

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По итогам матча форвард был признан третьей звездой встречи, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу «молний».

«Тампа» ведет в серии до четырех побед — 2-0.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место по количеству набранных очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ.