Месси отпразднует день рождения в подмосковных Бронницах

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о подготовке ко дню рождению игрока сборной Аргентины Лионеля Месси, который пройдет 24 июня. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола.

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Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома», — заявил Терюшков.

Во время своего дня рождения Месси вместе с национальной командой будет находиться в России на чемпионате мира, базируясь в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Месси назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).