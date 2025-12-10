На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вашингтон намерен добиться от МУС неприкосновенности Трампа

Reuters: США оказывают давление на МУС, требуя не преследовать Трампа
Вашингтон оказывает давление на Международный уголовный суд (МУС), чтобы он не преследовал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

По словам неназванного американского чиновника, в США растет обеспокоенность, что в 2029 году МУС может начать преследование Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных лиц, чьи должностные полномочию к этому времени завершатся. В Вашингтоне считают, что такое развитие событий абсолютно неприемлемо.

Поэтому США требуют от МУС внесения поправки в Римский статут, которая гарантировала бы, что преследований американского руководства не будет. Кроме того, суд должен прекратить расследования действий американских войск в Афганистане и лидеров Израиля. В противном случае Вашингтон угрожает МУС введением новых санкций.

Reuters отмечает, что внести в Римский статут нужные США изменения будет непросто, так как их должны будут одобрить две трети из 125 ратифицировавших документ государств.

В феврале 2025 года Трамп ввел санкции против девяти должностных лиц МУС, включая судей и прокуроров. При этом санкции не касались самой организации.

США не являются участником Римского статута, и на страну не распространяется действие Международного уголовного суда.

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.

