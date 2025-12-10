На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему шампанское и другой алкоголь не стоит хранить на балконе

Эксперт Баликоева: хранение шампанского и водки на балконе грозит потерей вкуса
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь не любит перепадов температуры, поэтому его не стоит хранить на балконе зимой, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева.

«Перепады температуры приводят к расширению и сжатию жидкости. Для шампанского и игристых вин это особенно опасно: изменение давления в бутылке может вызвать утечку газа, потерю вкуса и даже разрыв бутылки при сильном охлаждении. Водка после охлаждения теряет вкус», — объяснила она.

Бутылки не рекомендуется ставить и на солнце — даже темное стекло не спасает от фотохимических реакций и разложения химических соединений (масел, фенолов и пр.). Первой на свет отреагирует этикетка, и если она начала менять цвет — пора убрать напиток в темное место. Это верный признак того, что света много.

«Без необходимости не ставьте алкоголь в холодильник — низкие температуры могут изменить текстуру ликеров, а виски сделать мутным. Исключение составляют вермут, портвейн и херес, а также ликеры на сливочной основе», — заявила эксперт.

Вино рекомендуется хранить в темном, прохладном помещении с постоянной температурой (10–14°C) и влажностью (60–80%).

Водку — при температуре от +5 до +20 °C и влажности не выше 85%. Сильная жара или мороз могут необратимо изменить вкус и аромат. Подойдет темное прохладное место, где нет перепадов температуры и посторонних запахов. Бутылку нужно хранить в вертикальном положении, чтобы жидкость не соприкасалась с крышкой или пробкой.

Шампанское — при температуре +10–12 °С, допустимые границы — +5–15 °C. При превышении указанных параметров углекислый газ начнет расширяться, что может привести к деформации пробки. Оптимальная влажность — 60–75%.

Пиво — большинство сортов покупного пива, а также домашнее можно хранить при температуре от 10 до 13°С.

Оптимальное место хранения — прохладное, стабильное по температуре помещение, без света и вибраций: кладовая, шкаф, специальная винная полка. Именно такие условия позволяют сохранить вкус и качество напитка до праздничного момента, резюмировала Баликоева.

Ранее психолог объяснила, зачем нам алкоголь на праздничном столе.

