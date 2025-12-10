На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о жестком разговоре с лидерами «евротройки»

Трамп заявил о жестком разговоре с лидерами «евротройки» по вопросу Украины
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что провел жесткий разговор с лидерами «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Посмотрим, что будет. Мы ждем ответов прежде, чем мы сможем продвинуться вперед, у нас были определенные небольшие споры о людях», — сказал он, объясняя, почему разговор был жестким.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент Соединенных Штатов хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал президенту Украины Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.

