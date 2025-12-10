«Происходит много интересного»: Трампа спросили про прогресс по Украине

Трамп: США ждут ответа по урегулированию на Украине, прежде чем двигаться дальше

Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что прогресс по урегулированию на Украине зависит от ответа одной из сторон.

«Посмотрим, что будет дальше. Мы ждем ответа, прежде чем двигаться дальше», — сказал политик.

Он заметил, что «сейчас происходит много всего интересного». По словам «многих людей», урегулирование конфликта Москвы и Киева ближе, чем когда-либо.

«У нас были небольшие разногласия, связанные с людьми, посмотрим, чем это закончится», — сообщил глава государства.

Накануне стало известно, что администрация Трампа требует от Украины скорого ответа на свой мирный план. По информации британской газеты The Financial Times, американский лидер хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. Он дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. Однако, по мнению европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

На этом фоне журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в США и Украине заявил, что Киев ответил Вашингтону на «последний проект мирного плана» 10 декабря.

